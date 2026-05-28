Uşak Valiliği\'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 28 Mayıs Perşembe günü başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) 28.05.2026 Perşembe günü görülecek gök gürültülü saganak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiginden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. - UŞAK