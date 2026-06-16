Uzman Heyet İstilacı Türleri İnceliyor

Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen uzman heyet, Karadeniz Bölgesi'nde istilacı türlerin tarım ürünleri üzerindeki etkilerini inceliyor.

Trabzon'da Ticaret Borsası'nın Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı, LEPL Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında desteklenen 'Sürdürülebilir ve Dayanıklı Tarım için İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik Teknoloji Temelli Uygulamalar Yoluyla İş Birliği (AGRICOOP) Projesi' kapsamında istilacı türlere yönelik tarım arazilerine ziyaretler yapıldı.

Trabzon'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen ziyaretlerde istilacı türlerin başta kahverengi kokarca olmak üzere fındık, çay, kivi, domates ve fasulye gibi farklı tarım ürünleri üzerindeki etkileri yerinde incelendi.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi'nden Dr. İslam Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Yük. Ziraat Müh. Engin Pehlivan, Akçaabat Ziraat Odası Genel Sekreteri Veysel Baki ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) proje ekibinden Ulusal Yürütme Koordinatörü Ceren Aydın, Konsorsiyum Koord. Asistanı Gökçenur Ulu Usta'nın katıldığı çalışmalarda, zararlıların dağılımı ve popülasyon yoğunluğu takip edilerek tarımsal üretim üzerindeki mevcut ve olası etkileri değerlendirildi. İstilacı türlerin etkilerini azaltmaya yönelik uygulanabilecek stratejiler ile yerel tarımsal üretimin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artıracak önlemler üzerine çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu. - TRABZON