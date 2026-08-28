Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle tahliye uyarısı - Son Dakika
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Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle tahliye uyarısı

Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle tahliye uyarısı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştu. Belediye, riskli bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği için acilen tahliye edilmesini istedi. Korkoru Arkı yanındaki yol da ulaşıma kapatılacak.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştuğu bildirildi.

Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde bulunan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.

Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Vatandaşlardan heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Öte yandan, bölgedeki toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Erzincan, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle tahliye uyarısı - Son Dakika

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