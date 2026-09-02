Karabük Valisi Yenice\'de TOKİ ve Şeker Kanyonu\'nu inceledi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice ilçesinde TOKİ konut projesi ve Şeker Kanyonu'ndaki çalışmaları inceledi.

Vali Çağatay, Yortan Belediyesi ziyaretinin ardından beldede yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projesini yerinde inceledi. 11 Aralık 2025 tarihinde temeli atılan, 4 blok ve 63 konuttan oluşan projeyi inceleyen Vali Çağatay, çalışmaların son durumu hakkında Yenice Kaymakamı Mert Çanga, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Oktay Çağatay, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Vali Çağatay daha sonra ilçede bulunan Şeker Kanyonu'ndaki çalışmaları inceledi. Çağatay, devam eden çalışmalar hakkında DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim ve Yenice Kaymakamı Mert Çanga'dan bilgi aldı.