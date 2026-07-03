Vali Hatipoğlu Çilek Hasadına Katıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, devam eden çilek hasadına katılarak, üreticilerle birlikte hasat yaptı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesine bağlı Yenibahçe Köyü'nde çilek hasadına katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen hasatta, Vali ve beraberindeki heyet, çilek üreticisi Zeki Kaplan'ın tarlasına giderek çilek topladı. Vali Hatipoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, daha sonra üretim yapan çiftçilerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Maden ilçemize bağlı Yenibahçe Köyü'nde çilek hasadının bereketine ortak olduk. Üreticimiz Zeki Kaplan'ın tarlasında gerçekleştirilen hasatta çilek toplayarak üreticilerimizle bir araya geldik, emeklerini ve alın terlerini yerinde gördük. Toprağı sevgiyle işleyen, üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sunan her bir üreticimiz, güçlü yarınlarımızın en kıymetli mimarlarıdır. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeğin berekete dönüştüğü bu güzel hasat döneminde tüm üreticilerimize bol, bereketli ve hayırlı bir sezon diliyorum. Üreten çiftçimiz güçlü oldukça, Elazığ'ımız da Türkiye'miz de güçlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ