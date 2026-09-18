Van AFAD, IRNAP sınavında 30. saatte şafak operasyonu yürüttü - Son Dakika
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Van AFAD, IRNAP sınavında 30. saatte şafak operasyonu yürüttü

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Van AFAD, IRNAP sınavında 30. saatte şafak operasyonu yürüttü
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Van İl Afet ve Acil Durum AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon sınav süreci şafak vakti operasyonlarıyla sürüyor. 30. saatine giren sınavda ekipler enkaz alanında sıcak kesim ve tahkimat uygulamalarını aralıksız gerçekleştiriyor.

Van İl Afet ve Acil Durum AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci şafak vakti operasyonlarıyla devam etti.

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci, kapsamlı şekilde devam ediyor. BOO (Base of Operations - Operasyon Üssü/Ana Kamp) gece saatlerinde de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdü. BOO içerisinde; lojistik faaliyetler, ekipman hazırlığı ve kontrolü, görev ve operasyon planlamaları, ekiplerin sevk ve idaresi, personel ihtiyaçlarının takibi, haberleşme ve koordinasyon, kullanılan alan ve ekipmanların operasyon düzenine uygun şekilde yönetilmesi gibi birçok faaliyet eş zamanlı olarak yürütülüyor. 22 saattir devam eden bu yoğun süreçte, ekipler yalnızca belirli bir operasyonu değil; uzun süreli afet müdahalesinin gerektirdiği süreklilik, dayanıklılık, disiplin, koordinasyon ve lojistik yönetim kapasitesini de sahada ortaya koyuyor.

"IRNAP sınavı 30. saatinde şafak vaktinde de operasyonlar devam ediyor"

Gecenin karanlığının yerini şafak vaktine bıraktığı saatlerde, INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınavı kapsamında yürütülen operasyonel değerlendirmeler aralıksız sürüyor. Uzun saatlerdir devam eden yoğun operasyon temposuna rağmen arama ve kurtarma ekipleri enkaz alanında kendilerine verilen senaryolar doğrultusunda teknik müdahale ve kurtarma çalışmalarını yüksek dikkat ve koordinasyon içerisinde sürdürüyor. Metal yapı elemanlarının kontrollü şekilde kesilmesi ve müdahale alanının kurtarma operasyonuna uygun hale getirilmesi sırasında ekipler arası iletişim ve koordinasyon da titizlikle sürdürülüyor. Gerçekleştirilen sıcak kesim çalışmalarında ekipleri; müdahale edilecek alanın güvenliğinin sağlanması, çalışma noktasının hazırlanması, uygun teknik ekipmanların kullanılması ve kesim işlemi sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştiriyor. Enkazın mevcut durumunun korunması ve operasyon personelinin güvenli çalışma şartlarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tahkimat uygulamalarında ise ekiplerimiz, müdahale alanındaki yapısal unsurları değerlendirerek ihtiyaç duyulan bölümlerde uygun tahkimat sistemlerini kuruyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumÇevreAFADVanSon Dakika

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