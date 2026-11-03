Van Çaldıran\'da odunluk yangını söndürüldü, çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Van Çaldıran'da odunluk yangını söndürüldü, çıkış nedeni henüz belirlenemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Alikelle Mahallesi'ndeki bir odunlukta yangın çıktı. Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde ilçesine odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Alikelle Mahallesi'ndeki bir odunlukta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ihbarını alan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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