Van'da haziranda 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması - Son Dakika
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Van'da haziranda 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Van\'da haziranda 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
12.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:16
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Van'ın Gürpınar ilçesinde rakımı 3000-3800 metre olan yayla yollarındaki 3 metreyi bulan kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açılıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için hayati önem taşıyan yolların açılmasıyla yaylalara çıkış başladı.

Van'da haziran ayında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yayla yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde rakımları 3000 ile 3800 metre arasında değişen Tırşin ve Feraşin yaylalarınnı yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Yaz mevsiminin gelmesine rağmen metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan yayla yolları, iş makinelerince yeniden ulaşıma açılıyor. Bölgede zorlu coğrafi şartlarda görev yapan belediye ekipleri, yer yer 2-3 metreyi bulan kar tabakalarını temizleyerek, yaylalara ulaşımı mümkün hale getiriyor.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla vatandaşlar da yaylalara çıkmaya başladı. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Norduz bölgesinde ekipler, zaman zaman sert rüzgar ve eriyen karlardan dolayı oluşan çamurla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Buna rağmen çalışmalar planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülüyor.

Atıyla yaylaya gittiğini belirten Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yayla yollarının açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yolların kuruması ile birlikte araçlarıyla da yaylaya gidebileceklerini belirten Halat, "Burası yaklaşık 3000-3800 rakımda bulunan yaylalardır. Bizler burada hayvancılık yapıyoruz. Bu süreçte yaylaya ulaşmamız bizim için hayati önem taşıyor. Yolumuz açıldı. Gözümüz aydın, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da haziranda 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nihal Rüzgar Nihal Rüzgar:
    haaa gene mi kar falan memlekette artık mevsimler düzgün gitmiyo ha gençler de yaylada hayvancılık mı yapacak hepsi şehire kaçıyo zaten 0 0 Yanıtla
  • Emre Tilki Emre Tilki:
    güzel iş yapılmış emeği geçenlere şükran, şehirde böyle kar görmek imkansız bu dağlarda nasıl yaşadıkları merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Beril Gülüş Demirel Beril Gülüş Demirel:
    kadınlar niye hep ev hayvanlarının başında erkeklerin yaptığı işleri görmüyoruz bu hayvancılık işinde de aynı durum yok mu 0 0 Yanıtla
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