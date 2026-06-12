Van\'da haziranda 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Van'da haziran ayında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yayla yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde rakımları 3000 ile 3800 metre arasında değişen Tırşin ve Feraşin yaylalarınnı yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Yaz mevsiminin gelmesine rağmen metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan yayla yolları, iş makinelerince yeniden ulaşıma açılıyor. Bölgede zorlu coğrafi şartlarda görev yapan belediye ekipleri, yer yer 2-3 metreyi bulan kar tabakalarını temizleyerek, yaylalara ulaşımı mümkün hale getiriyor.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla vatandaşlar da yaylalara çıkmaya başladı. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Norduz bölgesinde ekipler, zaman zaman sert rüzgar ve eriyen karlardan dolayı oluşan çamurla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Buna rağmen çalışmalar planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülüyor.

Atıyla yaylaya gittiğini belirten Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yayla yollarının açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yolların kuruması ile birlikte araçlarıyla da yaylaya gidebileceklerini belirten Halat, "Burası yaklaşık 3000-3800 rakımda bulunan yaylalardır. Bizler burada hayvancılık yapıyoruz. Bu süreçte yaylaya ulaşmamız bizim için hayati önem taşıyor. Yolumuz açıldı. Gözümüz aydın, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN