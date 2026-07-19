Van\'da Anız Yangını Kontrol Altında

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN