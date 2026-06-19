Van'da Gökyüzü Şöleni - Son Dakika
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Van'da Gökyüzü Şöleni

Van\'da Gökyüzü Şöleni
19.06.2026 00:23
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Van semalarında Güneş ve Ay'ın buluştuğu muhteşem görüntüler, doğa tutkunlarını mest etti.

Van semalarında son günlerde etkili olan gökyüzü şöleni, bu akşam da birbirinden güzel görüntülere sahne oldu. Gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay aynı karede görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Van, doğası ve tarihi kadar gökyüzündeki eşsiz manzaralarıyla da etkilemeye devam ediyor. Kent semalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen nadir gökyüzü olayı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Güneş ve Ay'ın aynı karede buluştuğu o anlar vatandaşları mest etti. Günün son ışıklarıyla birlikte ufukta yavaş yavaş kaybolan Güneş, görevini Ay'a devretti. Güneş'in batmasının ardından gökyüzünde parlayan Ay geceye hakim olurken ona Venüs ve Jüpiter de eşlik etti. Üç gök cisminin Van semalarında oluşturduğu görüntü, gökyüzünü takip eden vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle Van Gölü çevresi ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü şöleni, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunarken gökyüzündeki bu uyumlu buluşma hayranlıkla izlendi. Hilal şeklindeki aya, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs ve Jüpiter de eşlik etti. Göz kamaştıran bu üçlü, Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde adeta bir gerdanlık gibi dizildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da Gökyüzü Şöleni - Son Dakika

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