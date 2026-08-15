Van'da Gökyüzünde İnce Hilal - Son Dakika
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Van'da Gökyüzünde İnce Hilal

Van\'da Gökyüzünde İnce Hilal
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Van'da akşam saatlerinde görülen ince hilal, muhteşem bir doğa manzarası sundu.

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ince hilal, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından gökyüzünde kendini gösteren hilal, özellikle açık havanın da etkisiyle uzun süre çıplak gözle izlenebildi.

Gökyüzünün maviden turuncuya dönüşmesiyle birlikte daha belirgin hale gelen hilal, Van'ın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen sundu. Ayın ince ve zarif görüntüsü, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Gökyüzünde görülen hilal, Ay'ın yeniay evresinin ardından yeniden görünür hale gelmesiyle oluşuyor. Ay, dünya ve güneş etrafındaki hareketi sırasında farklı evrelerden geçerken, Dünya'dan görülen aydınlık yüzünün şekli de her gece değişiyor. Bu nedenle ince hilal, Ay'ın yeniaydan sonraki büyüyen hilal evresinde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Ay'ın aydınlık yüzünün daha fazla bölümü dünyadan görülebilecek ve hilal giderek büyüyecek. Van semalarında akşamın ilk saatlerinde ortaya çıkan hilal, gecenin ilerleyen bölümünde gökyüzünde ayrı bir güzellik oluştururken, kent sakinlerine de kısa süreliğine de olsa doğanın sunduğu eşsiz manzarayı izleme fırsatı verdi. Van Gölü, dağlar ve kent siluetiyle birlikte görüntülenen hilal, özellikle gün batımı sonrasındaki ışıkla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Gökyüzündeki hilal, Van'ın doğal güzelliklerine bir kez daha farklı bir atmosfer kattı.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da Gökyüzünde İnce Hilal - Son Dakika

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