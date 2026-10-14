Van'da hekim Mehmet Tatlı, 60'tan fazla türün olduğu bahçede kayısıya şeftali aşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da hekim Mehmet Tatlı, 60'tan fazla türün olduğu bahçede kayısıya şeftali aşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da hekim Mehmet Tatlı, 60\'tan fazla türün olduğu bahçede kayısıya şeftali aşıladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, Edremit'teki 300 metrekarelik bahçesinde 60'tan fazla ağaç ve bitki türü yetiştiriyor. Tatlı, Paraguay şeftalisini kayısı ve erik ağaçlarına aşılayarak kayısının bir dalından Paraguay şeftalisi elde etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, Edremit ilçesindeki 300 metrekarelik bahçesinde tropik meyveler dahil 60'tan fazla ağaç ve bitki türü yetiştiriyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, hekimlik mesleğinin yanı sıra doğaya olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Edremit ilçesindeki evinin 300 metrekarelik bahçesinde farklı meyve ağaçları ve bitki türleri yetiştiren Tatlı, geleneksel sebze ve meyvelerin yanı sıra egzotik türleri de bahçesine taşıdı. Domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin de bulunduğu bahçede kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi farklı türler yetişiyor.

"Paraguay şeftalisini kayısıya aşıladım"

Bahçe merakının internet üzerinden yaptığı araştırmalarla başladığını ve deneme-yanılma yöntemiyle geliştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, farklı bitki türlerini yetiştirmenin yanı sıra aşılama yöntemleriyle de çeşitli sonuçlar elde ettiğini söyledi. Goji berry bitkisinin üç farklı çeşidinin Van iklimine uyum sağladığını ifade eden Tatlı, "Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van'ın iklimine tamamen uyum sağladı. Tatları da son derece güzel. Altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor ve her yıl ekim alanını genişletiyorum. Pepino meyvesi de zaman zaman meyve veriyor ve tadı kavunu andırıyor. Aşı yöntemleriyle farklı türleri bir araya getirdim. Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladım. Şu anda kayısının bir dalı Paraguay şeftalisi veriyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde ettim. Sarmaşık güle normal gül aşısı da başarıyla tuttu" dedi.

"Kivi fidanları tuttu, incir meyve verdi"

Bahçesinde çok sayıda meyve ağacının bulunduğunu dile getiren Tatlı, bazı türlerden ürün aldığını, bazılarının ise gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

İncir ağacının meyve verdiğini, Trabzon hurması ve kivi fidanlarının tuttuğunu ancak henüz meyve vermediğini belirten Tatlı, kestanenin de bölgeye uyum sağladığını ifade etti. Bahçesinde pavlonya (Paulownia) ağacı ve karadutun da bulunduğunu dile getiren Tatlı, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel meyve ağaçlarını da yetiştirdiğini söyledi.

Bahçesindeki kokulu üzümün de yüksek verim verdiğini belirten Tatlı, "Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan aromatik üzümümüz yüksek verim veriyor. Ağızda hoş bir çiçek kokusu bırakıyor. Bu üzümleri komşularımızla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiMehmet TatlıParaguayEdremitGüncelYaşamÇevreDoğaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:41:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Van'da hekim Mehmet Tatlı, 60'tan fazla türün olduğu bahçede kayısıya şeftali aşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei