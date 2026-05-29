Van\'da İpe Takılan Martı İsyanı

Van'da ayağına takılan iple uçmaya çalışan bir martıyı gören vatandaşlar, duruma büyük tepki gösterdi. Çevre kirliliğinin ve duyarsızca etrafa atılan atıkların yaban hayatına verdiği zararı gözler önüne seren olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu

Durumu fark eden vatandaşlar, doğaya bırakılan atıkların canlılar için büyük tehlike oluşturduğunu ifade ederek çevre kirliliğine dikkat çekti. Özellikle plastik ve ip benzeri atıkların kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya zarar verdiğini söyleyen vatandaşlar, daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Van Gölü çevresinde sık sık martı ve diğer kuş türlerinin görüldüğünü belirten vatandaşlar, sahil alanlarının temiz tutulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. - VAN