Van\'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Edremit, Gevaş, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerinde etkilenen yolları açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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