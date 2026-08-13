Van'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika
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Van'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Van\'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi
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Van'da doğa fotoğrafçıları, Perseid meteor yağmurunu yüksek rakımlı Keşiş Yaylası'nda gözlemledi.

Van'da doğa ve gökyüzü fotoğrafçıları, yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek ve görüntülemek için gece saatlerinde açık alanlarda buluştu.

Şehir ışıklarından uzak noktalardan biri olan ve Erek Dağı'nın doğusunda bulunan 2 bin 800 rakımlı Keşiş Yaylası'na giden doğa fotoğrafçıları Ali İhsan Öztürk ile Murat Camim, karanlık gökyüzünde art arda beliren meteorları fotoğraf makineleriyle kayıt altına aldı. Samanyolu'nun eşlik ettiği gökyüzünde kayan yıldızların oluşturduğu görüntüler, ortaya etkileyici kareler çıkardı. Özellikle Van'ın doğal ve tarihi güzellikleriyle gökyüzünün birleşmesi, fotoğrafçılara eşsiz görüntüler sundu. Perseid meteor yağmurunun 12-13 Ağustos gecelerinde zirve dönemine ulaşmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Van'da da gökyüzü meraklılarının ilgisi arttı. Doğa fotoğrafçıları, uzun pozlama teknikleriyle meteorları Samanyolu ve Van'ın eşsiz manzaralarıyla aynı karede buluştururken, ortaya adeta gökyüzü şöleni çıktı. Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz sonundan ağustos sonuna kadar gözlenebilen ve özellikle ağustos ayında yoğunlaşan meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. Bu yıl da gökyüzü meraklıları için görsel bir şölen yaşandı.

Doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Şu anda Keşiş Yaylası'ndayız. Bayağı bir yüksek yerde. Yaklaşık işte 2 bin 800 rakımdayız. Perseid yağmuru var. Göktaşı yağmuru. Onu çekmeye geldik. Şu anda yıldızları gözlemliyoruz. Karşımızda hemen doğu tarafında Satürn gezegenini görüyoruz. Sol tarafta da Venüs var. Güzel görünüyor. Samanyolu hemen sağımızda. Çok iyi derecede görünüyor. Şimdi uzun pozlamayla yıldız yağmurunu çekmeye çalışacağız. Yıldızlar gayet net. Buranın rakımı yüksek olduğu için pus yok, bulut yok. Gözlem için en iyi zaman" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Murat Camim, "Şu an bulunduğumuz ortam inanılmaz güzel. Şehir ışıklarından uzak. Etken ışıkları yok hiçbir şekilde. Karşımızda bir gölet var. Samanyolu'nu ve yıldız kaymasını gölete yansıtma suretiyle çekmeye çalışacağız bu akşam. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Deneme çekimlerimiz fena değil. Çeşitli açıları deneyeceğiz burada Samanyolu'yla beraber. Karşımızda zaten Venüs var. Onu da biraz sonra tele lenslerle çekeceğiz. Sonuca hep beraber bakacağız. Umarım güzel bir akşam olur" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika

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