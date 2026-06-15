Van'da bu kez kar değil polen yağdı - Son Dakika
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Van'da bu kez kar değil polen yağdı

Van\'da bu kez kar değil polen yağdı
15.06.2026 11:39  Güncelleme: 11:41
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Van'da havanın ısınmasıyla kavak ağaçlarından yayılan polenler, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Alerjik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sağlık tehdidi oluşturan polenler, caddeleri ve parkları adeta karla kaplı hale getirdi.

Van'da havanın ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlanırken, kent merkezinde bu kez polen yağışı etkili oldu. Özellikle kavak ağaçlarından yayılan ve rüzgarın etkisiyle havada uçuşan beyaz polenler, sokakları ve yeşil alanları adeta beyaz örtüyle kapladı.

Van'da havanın ısınmasıyla birlikte yoğun şekilde görülen polenler, özellikle alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sağlık tehdidi oluşturmaya başladı. Kış aylarının çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi Van'da, bu kez haziran ayında "beyaz" yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde bulunan kavak ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte etrafa saçılan polenler, rüzgarın da etkisiyle adeta kar gibi yağdı. Caddeleri ve parkları kaplayan beyaz polen tabakası, kış aylarındaki kar yağışı manzaralarını aratmadı. Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri kimileri cep telefonlarıyla kaydederken, alerjisi olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Belediyelerin polen konusuyla ilgilenmesini talep eden Kenan Gül isimli vatandaş, "Maalesef ilkbahar ve yaz aylarında Van'da özellikle kavak ağaçlarının çokluğu sebebiyle ciddi manada polen söz konusu. Polenler özellikle astım, KOAH ve çocuklarda hapşırık, kaşıntı, yüzde kaşıntı ve benzeri alerjik durumlarla kendisini göstermekte. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerin bu konuda bir hassasiyet göstermesini umuyoruz. Gerçek manada özellikle çocuklarda birçok hastalığı tetiklemektedir bu polenler. Sizin de gördüğünüz gibi her taraf kar beyazı. Bunlar ciddi manada insanları rahatsız etmekte. Özellikle Van Kalesi arkasındaki tarihi Horhor Camisi'nin çevresindeki bahçelerdeki yoğunluğu zaten kendiniz de görmektesiniz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da bu kez kar değil polen yağdı - Son Dakika

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