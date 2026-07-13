Van'da Serinlemek İçin Çalyan Gölü Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Van'da Serinlemek İçin Çalyan Gölü Tercih Ediliyor

Van\'da Serinlemek İçin Çalyan Gölü Tercih Ediliyor
13.07.2026 09:04
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Yaz sıcaklarında Van'da serinleme noktası olan Çalyan Gölü, doğaseverleri ağırlıyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Van'da serinlemek isteyen vatandaşların yeni rotası Gürpınar ilçesinde bulunan Çalyan Gölü oldu.

Yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda yer alan göl, buz gibi suyu ve eşsiz doğal manzarasıyla ziyaretçilerine sıcak havadan uzaklaşma imkanı sunuyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen doğaseverler ve macera tutkunları, zorlu yürüyüş parkurlarını aşarak ulaştıkları Çalyan Gölü'nde hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, gölün berrak sularında yüzerek sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulduklarını ifade ediyor.

Doğasever Mehmet Nuri Altürk, Çalyan Gölü'nün muhteşem olduğunu belirterek, "Burası doğa harikası bir yer. Biz de sıcaktan kaçtık ve buraya geldik. Bugün burada yüzlerce kişi var, hep sıcaktan kaçıyorlar. Ayrıca burayı temiz tutmamız lazım" dedi

Uzmanlar ise bölgenin doğal güzelliğinin korunması için ziyaretçileri çevreyi temiz tutmaya ve atık bırakmamaya çağırıyor. Son yıllarda doğa turizminin gözde noktalarından biri haline gelen Çalyan Gölü'nün, yaz boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. - VAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da Serinlemek İçin Çalyan Gölü Tercih Ediliyor - Son Dakika

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