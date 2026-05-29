Van\'da Şiddetli Rüzgar Dalgalar Oluşturdu

Van'da öğleden sonra etkisini artıran ve hızı saatte 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde dev dalgalara yol açtı. Van kent merkezi ve çevre ilçelerde aniden bastıran rüzgar, hayatı olumsuz etkilerken Van Gölü'nü adeta coşturdu. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyardığı rüzgarın hızı, saatte 30 kilometreye kadar ulaştı.Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan sert rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, gölde oluşan dalgalar dikkat çekti. - VAN