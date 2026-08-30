Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi - Son Dakika
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Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi

Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi
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Van'da sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, kent merkezindeki parklarda maddi hasara neden oldu. İskele Sahil Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve çevresinde kamelyalar yerinden söküldü, ağaçlar devrildi. Muradiye'de toz bulutu oluştu. Can kaybı yaşanmadı, belediye ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Van'da sabah saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Van kent merkezi ve çevre ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, şehir merkezindeki dinlenme alanlarında ciddi maddi hasara yol açtı. Rüzgarın en çok tahribat oluşturduğu noktaların başında vatandaşların uğrak yeri olan İskele Sahil Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve bu alana bitişik yeni park yerleri geldi. Rüzgarın şiddetiyle yerinden sökülen kamelyalar ve devrilen ağaçlar park alanlarında büyük hasara neden oldu.

Muradiye ilçe genelinde rüzgarın taşıdığı yoğun toz bulutu ve fırtınanın neden olduğu fırtına görüş mesafesini düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede kent merkezinde maddi hasara yol açan, ilçelerde ise toz bulutuna neden olan şiddetli rüzgar, öğleden sonra etkisini yitirdi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı fırtınanın ardından belediye ekipleri parklarda hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yaşar Kemal, Doğal Afet, Muradiye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi - Son Dakika
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