Van Edremit'te aynalı sazan avlayan amatör balıkçılar sazlık alana akın ediyor - Son Dakika
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Van Edremit'te aynalı sazan avlayan amatör balıkçılar sazlık alana akın ediyor

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Van Edremit\'te aynalı sazan avlayan amatör balıkçılar sazlık alana akın ediyor
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Van Edremit\'te aynalı sazan avlayan amatör balıkçılar sazlık alana akın ediyor
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Van'ın Edremit ilçesinde sahil yolundaki sazlık alanda yaşayan aynalı sazanlar, amatör balıkçıların ilgisini çekiyor. Şehir merkezine yakın bölgede hafta içi ve tatilde yoğunluk yaşanırken, yağışlarla yükselen su seviyesi ve balığın lezzeti ilgiyi artırıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde, Van Gölü kıyısındaki yeni sahil yolu güzergahında bulunan sazlık alanda yaşayan aynalı sazanlar, amatör balıkçıların ilgisini çekiyor.

Van Gölü kıyısındaki küçük sazlık alanda balık tutan vatandaşlar, hem amatör balıkçılık yapıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor. Hem hafta içi hem de tatil günlerinde yoğunluk yaşanan bölgede, aynalı sazan avlayan balıkçılar, gün boyunca oltalarına balık takılmasını bekliyor.

Şehir merkezine yakın konumuyla vatandaşların tercih ettiği bölgede, aileleriyle veya bireysel olarak balık avlamaya gelenler, günlerini olta başında geçiriyor.

Öte yandan, bu yıl etkili olan yağışlarla su seviyesinin yükseldiği sazlık alanda, aynalı sazanın lezzetiyle de öne çıktığı belirtildi.

Üniversiteden emekli olduğunu ve amatör balıkçılıkla uğraşmaya devam ettiğini belirten Tekin Mercanoğlu, balık tutmayı kendileri için bir meşgale olarak gördüklerini söyledi. Bölgede genellikle aynalı sazan bulunduğunu ifade eden Mercanoğlu, "Amatör balıkçılığa devam ediyoruz. Kendimize uğraş olsun, meşguliyet olsun diye sürekli balık tutmaya geliyoruz. Genellikle burada aynalı sazan bulunuyor. Onları yakalamaya çalışıyor, günümüzü bu şekilde geçirip değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Balığın tadı lezzetli"

Balıkların lezzetli olduğunu ve bu yıl yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesinin bölgeye olumlu yansıdığını dile getiren Mercanoğlu, "Balığın tadı güzel. Bu yıl yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi sayesinde herhangi bir koku da yok. Şehir merkezine yakın bir bölge olduğu için insanlar genellikle buraya akın ediyor. Bilhassa tatil günlerinde çok yoğun bir ilgi var" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 1,5 saattir balık avladıklarını ve iki balık yakaladıklarını ifade eden Mercanoğlu, gün sonunda bu sayının 5-6'ya çıkacağını kaydetti.

Kaynak: İHA
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