Van genelinde etkili olan sağanak ve sis, sürücüler için görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Van genelinde etkili olan sağanak ve sis, sürücüler için görüş mesafesini düşürdü

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Van genelinde etkili olan sağanak ve sis, sürücüler için görüş mesafesini düşürdü
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Van genelinde etkili olan sağanak ve sis, sürücüler için görüş mesafesini düşürdü
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Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yetkililer, yağışlı ve sisli havada dikkatli olunması, takip mesafesinin korunması ve hızın düşürülmesi uyarısında bulundu.

Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer yoğunlaşan sis, yer yer oldukça düştüğü kent merkezinde, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da etkili olan yağmurla birlikte sis de kent genelinde kendini gösterdi. Yağış ve sis, zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, çevredeki doğal güzellikleri kısmen görünmez hale getirirken, yağışlı hava günlük yaşamı da etkiledi.

Yetkililerden sürücülere, yağışlı ve sisli havalarda dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
GüncelÇevreYaşamVanSon Dakika

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