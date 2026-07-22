Van Gölü İklim Dengesinde Kritik Rol Oynuyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün yüksek ısıl kapasitesi sayesinde bölge iklimini dengelediğini ve yaz aylarında aşırı ısınmayı sınırlandırdığını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü konumundaki Van Gölü, barındırdığı endemik türleri ve eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra, çevre coğrafyanın meteorolojik dengesini ve iklim yapısını doğrudan şekillendiren kritik bir ekosistem olarak ön plana çıkıyor. Bölgenin coğrafi sınırları içerisinde devasa bir ısı rezervuarı işlevi gören Van Gölü, barındırdığı ekolojik ve fiziksel özelliklerle etki alanını sadece su altı yaşamıyla sınırlı tutmayarak karasal iklim şartlarını da dönüştürüyor.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Sentinel-3 uydu verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 21 Temmuz 2026 tarihli uydu verilerinin gündüz saatlerinde Van Gölü çevresindeki kara yüzeylerinin sıcaklığının 40 dereceyi aştığını, göl yüzey sıcaklığının ise 23 ile 24 derece civarında kaldığını gösterdiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün iklim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Van Gölü'nün yüksek ısıl kapasitesi sayesinde kışın çevresindeki alanların aşırı soğumasını, yazın ise aşırı ısınmasını sınırlandırarak bölgenin iklimini düzenlediğini ifade eden Akkuş, "Bu doğal iklim düzenleyici etki; sıcak hava stresinin azalmasına, soğutma amaçlı enerji ihtiyacının düşmesine, tarımsal ürünlerin aşırı sıcaklık dalgalarından daha az etkilenmesine, yaşam konforunun artmasına ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir ekosistem hizmetidir" dedi. - VAN