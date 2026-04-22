Van Gölü\'nde Kar Yağışı Umut Veriyor

22.04.2026 09:45
Van YYÜ uzmanı, bu yılki kar yağışının Van Gölü için yüz güldürücü bir durum olduğunu açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bu yıl kar yağışı geçen yıla kıyasladığımız zaman yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yıl yüzleri güldürecek bir tablo mevcut" dedi.

Geçtiğimiz yaz aylarında küresel iklim değişimin bir sonucu olarak buharlaşmanın yüksek olması ve yağışların yaşanmaması nedeniyle Van Gölü'nün suyunda gerileme yaşanmıştı. Kentte özellikle kurak geçen dönemlerin ardından bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı, su seviyesi düşen Van Gölü ve çevresindeki su kaynakları için umut oldu. Uzmanlar, kar şeklindeki yağışların, buharlaşma nedeniyle çekilen göl sularının beslenmesi ve barajların dolması açısından çok önemli olduğunu belirtiyor.

"Van Gölü kapalı bir havza tek su girdisi yağmur ve kardan oluşuyor"

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son yıllarda ülkemiz genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi haliyle her yerden kuraklık haberleri alınmasına neden oldu. Bu noktada Van Gölü havzası çok kırılgan yerlerden birisi çünkü kapalı bir havza. Dışarıdan havzaya hiçbir su girdisi yok. Çünkü Van Gölü havzasına tek su girdisi kışın yağan kar ve yağmur yağışlarından oluşuyor. Bunun dışında havzaya tek bir su girdisi mevcut değil. Havzanın bütün su bütçesinin temelini kar ve yağmur yağışları oluşturuyor. Bu yüzden kış aylarında herkes bu seneki kar yağışı yeterli mi, değil mi diye düşünüyor. Çünkü kışın yağan karlar dağların doruklarında birikerekten yaz aylarındaki su depolarını oluşturuyor. Buradaki karlar yaz aylarında yavaşça eriyerek akarsuları besliyor. Akarsular çiftçinin ürününe dönüşüyor. Balıkların üreme habitatını oluşturuyor. Bu sene geçen seneye kıyasladığımız zaman sonuçlar çok daha iyi. Yüzleri güldürecek bir tablo mevcut" dedi.

"Geçen yıl son yılların en böyle kurak yıllarından biri geçirmiştik"

Etkin bir yönetimine dikkati çeken Akkuş, "Geçen yıl son yılların en böyle kurak yıllarından biri geçirmiştik. Geçen yılki özellikle şubat ayındaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60'a yakın bir azalma göstermişti. Fakat bu yılı geçen yılla kıyasladığımız zaman yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yıl kar yağışı çok çok daha yüksek, çok çok daha su yönünden bereketli bir yıldaydı. Özellikle önümüzdeki günlerde dağlardaki karların erimesiyle beraber derelerin daha da coştuğunu göreceğiz. Barajların biraz daha dolduğunu göreceğiz. Elbette ki bu sevindirici bir durum. Fakat etkin bir su yönetiminiz yoksa ne kadar kar yağarsa yağsın o su size yetmeyecektir. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki her yıl bu şekilde havza bol kar yağışı alır. ve önümüzdeki yıl kuraklıkla karşı karşıya kalmayız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
