Van Gölü\'nde Kuvvetli Rüzgar Etkisi

Van'da gün boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar, Van Gölü'nde dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

Kentte saatte yaklaşık 30 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle hareketlenen Van Gölü'nün suları, özellikle sahil kesimlerinde etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Kıyıya vuran dalgalar, adeta sahili tokatlarken göl çevresinde bulunan vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Van Gölü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgaların zaman zaman denizi andıran görüntüler oluşturduğunu belirtti. Özellikle gün batımıyla birlikte ortaya çıkan manzara, vatandaşların ilgisini çekti. - VAN