Başkale\'de sağanak sonucu sel meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Bölekli, Geçitvermez ve Albayrak Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur ve taşkın nedeniyle köprüler taşınca mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü. Sel sonrası belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla del nedeniyle kapanan yollar tekrar araç trafiğine açıldı. - VAN