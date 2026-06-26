Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi - Son Dakika
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Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi

Başkale\'de sağanak sonucu sel meydana geldi
26.06.2026 20:28  Güncelleme: 20:35
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Van'ın Başkale ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle mahalle yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Bölekli, Geçitvermez ve Albayrak Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur ve taşkın nedeniyle köprüler taşınca mahalle yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü. Sel sonrası belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla del nedeniyle kapanan yollar tekrar araç trafiğine açıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Başkale, Yaşam, Çevre, Tarım, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi - Son Dakika

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