Van'da mavi bayraklı sahilde 'siyah' alarm - Son Dakika
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Van'da mavi bayraklı sahilde 'siyah' alarm

Van\'da mavi bayraklı sahilde \'siyah\' alarm
14.07.2026 11:59  Güncelleme: 12:08
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Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Sahili, bakımsızlık ve çöp yığınları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar, DEM Partili belediyeyi sorumsuzlukla suçluyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan ve bölgenin tek Mavi Bayraklı plajı olma özelliğini taşıyan Mollakasım Sahili, bakımsızlık ve çöp yığınları nedeniyle adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Eski dönemlerdeki temizliğiyle bilinen sahilin şimdiki içler acısı hali hem yerel halkı hem de çevre illerden gelen turistleri isyan ettirdi. Vatandaşlar,

2018 yılında dönemin Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe tarafından büyük emeklerle hayata geçirilen ve Van Gölü'nün en temiz noktalarından biri olan Mollakasım Mavi Bayraklı Plajı, son dönemde bakımsızlığa terk edildi. Sonraki Belediye Başkanı Salih Akman döneminde de her yönüyle temiz ve düzenli bir şekilde halka hizmet veren sahil, şimdilerde adeta bir çevre felaketine sahne oluyor. Sahile gelen vatandaşlar, mavi bayrağın simgelediği temizlikten eser kalmadığını, plajın adeta "siyah bayraklı" bir çöplüğe dönüştüğünü belirtiyor.

"Çöpler göle karışıyor, ağaçlar kuruyor"

Sahilde ve mesire alanlarında biriken çöp dağları sadece görsel kirlilikle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Çöplerin sahil şeridinden Van Gölü'nün içine kadar uzandığı, gün ortasında martıların çöp yığınları üzerinde beslendiği ve bölgenin sinek istilasına uğradığı görülüyor. Geçmiş dönemlerde fıskiyeli sistemlerle her gün sulanan yeşil alanlar ve ağaçlar, susuzluktan kuruma noktasına gelmiş durumda. Vatandaşlar, sahilde bulunan temiz su fıskiyelerinin ve duşların çalışmadığını, temel hijyen ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını belirtiyor.

"Vatandaşlardan DEM Partili belediyeye sert tepki"

Mollakasım ve Ayanıs sahillerinin bu denli bakımsız bırakılmasını DEM Partili Tuşba Belediyesi'nin yönetim zafiyetine ve vurdumduymazlığına bağlayan bölge sakinleri adeta ateş püskürdü. Belediyenin asli görevlerini yerine getirmediğini savunan vatandaşlar, Tuşba Belediye Başkanı'na seslenerek: "Sizin çevre temizlik anlayışınız bu mu?" diyerek sitem etti.

"İskele Mahallesi ve 15 Temmuz Parkı da aynı durumu paylaşıyor"

Şikayetler sadece Mollakasım Sahili ile sınırlı değil. Vatandaşlar, Van merkezdeki İskele Mahallesi mesire alanı ile 15 Temmuz Parkı'nın da benzer şekilde bakımsızlığa mahkum edildiğini, havuzların kirlilikten geçilmediğini ve yeşilliklerin üzerinin çöplerle kaplandığını belirtiyor. Tuşba'nın ara sokaklarının ise çukurlardan dolayı adeta "köstebek yuvasına" döndüğü ifade ediliyor.

"Van Gölü bizim en büyük hazinemiz"

Eğer bu vurdumduymazlık birkaç yıl daha devam ederse, buralarda Van Gölü'ne girmek hayal olacak. Yetkililerden buranın çevre düzenlemesinin acilen yeniden yapılmasını, günübirlik temizlik araçlarının sahaya inmesini ve bu doğa harikasının eski günlerine döndürülmesini talep ettiler. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, DEM Parti, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Tuşba, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da mavi bayraklı sahilde 'siyah' alarm - Son Dakika

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