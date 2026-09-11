Varto'da gönüllü gençler piknik alanını çöplerden temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varto'da gönüllü gençler piknik alanını çöplerden temizledi

Varto\'da gönüllü gençler piknik alanını çöplerden temizledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tepe köyü mevkiindeki piknik alanında çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, topladıkları çöplerle alanı temizleyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri, piknik alanında çevre temizliği yaptı.

Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tepe köyü mevkiinde bulunan piknik alanında "Benim çöpüm değil ama benim dünyam" sloganıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Doğanın korunmasına ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada gönüllüler, piknik alanındaki çöpleri toplayarak çevrenin temizlenmesine katkı sağladı. Gönüllüler, çevrenin temiz tutulması ve doğaya sahip çıkılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Varto Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Özkan, çevre temizliğine dikkat çekerek, "Varto Gençlik Merkezi ailesi olarak, Tepeköy mevkiinde bulunan mesire alanımızı 'Daha Temiz Bir Çevre İçin El Ele' sloganıyla gönüllü gençlerimizle birlikte temizledik. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için el ele vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre temizliğine katılan gönüllü gençlerden Fatma Çelik, "Varto Gençlik Merkezi olarak gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte çevremizi korumak ve temiz tutmak amacıyla mesire alanımızda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için lütfen çöplerimizi yere atmayalım" ifadelerini kullandı.

Varto Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Emircan Ataç ise, "Bugün sadece çöpleri toplamak için değil, geleceğimize ve çevremize sahip çıkmak için bir aradayız. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için hep birlikte duyarlı olalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Varto, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Varto'da gönüllü gençler piknik alanını çöplerden temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:13:03. #7.13#
SON DAKİKA: Varto'da gönüllü gençler piknik alanını çöplerden temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement