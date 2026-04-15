Vavaşak Köye İndi

Ardahan'da olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalan vaşak, köye indi.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyünde, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken bir vaşak, yerleşim yerlerine kadar geldi. Köyde bir evin önüne kadar gelen yabani hayvan, burada uzun süre yiyecek arayışını sürdürdü. Doğanın "gizemli kedisi" olarak bilinen vaşağın, çevreyi dikkatle incelediği ve evin etrafında dolandığı görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Nesli koruma altında olan vaşağın bu nadir görüntüleri, evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre kapı önünde yiyecek arayan vaşak, daha sonra sessizce ilerleyip gözden kaybolarak doğal yaşam alanına geri döndü. Köy sakinleri, bölgede nadiren görülen bu türün köye kadar inmesinin tedirginliğini yaşadı. - ARDAHAN