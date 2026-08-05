Yaban Arıları Sanat Eseri Yuva Yaptı

Buldan'da yaban arıları tarafından vazo şeklindeki yuva görenleri hayrete düşürdü.

Buldan'da halk arasında 'Sarıca Arı' da denilen yaban arıları bal arılarının boş kovanlarına yuva olarak adeta sanat eseri yaptı.

Uzun yıllardır arıcılık yaptığını dile getiren Denizli Arı Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, "Bugüne kadar yaban arılarının koloni kurarak yuva yaptıklarını gördüm. Ancak bu tarz olarak ilk defa görüyorum. Hakikaten sanat eseri yapmışlar. Vazo şeklinde yapmışlar. Bende bozmadım, sonuçta onlarında bir yuvaya ihtiyaçları var" dedi.