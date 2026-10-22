Yağışlar Kuşadası\'nda çam balı sağımını geciktirdi, kilosu 450-500 TL\'den satılıyor

Kuşadası'nda çam balı sezonunun başlamasıyla birlikte arıcılar ilk sağım mesaisine başladı. Davutlar Mahallesi'ndeki arılığında sezonun ilk bal hasadını gerçekleştiren Karslı gezgin arıcı Musa Güven Şöhret, yağışlar nedeniyle hasadın gecikmeli başladığını belirtti.

Dünya'da çam balının yüzde 90'ının üretildiği Türkiye'de arıcıların sağım mesaisi başladı. Bu kapsamda Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki arılığına gelen Karslı gezgin arıcı Musa Güven Şöhret de Davutlar Mahallesi'nde ilk sağımını gerçekleştirdi. Bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle ilk hasadın biraz gecikmeli başladığını söyleyen Şöhret, arıların bu sene petekleri balla doldurduğunu söyledi. Önceki yıllara göre rekoltede düşüş yaşandığını kaydeden Şöhret yine de verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Çam balının en önemli üreticisinin Türkiye olduğunu ve balların yurt içinin yanı sıra birçok ülkeye de gönderildiğini belirten arıcı Musa Güven Şöhret, sezonun bereketli olması temennisinde bulunarak çam balı sezonuna başladıklarını söyledi. Bu yıl ilk hasadın biraz gecikmeli başladığını ifade eden Şöhret, "Bu yılın Türkiye genelinde yağmurlu olmasından dolayı çam balı hasadı biraz gecikmeli de olsa başladı. Rekolte önceki yıllara göre tabi biraz düşük ama çok şükür idare ediyoruz. Yalnız fiyat piyasadaki ekonomik durumlardan dolayı biraz sıkıntılı. Bu yıl kilogramı 450 - 500 TL bandında satılıyor. Tüm arıcılara bereketli bir sezon geçirmeyi dilerim" dedi.