Yağışlar sonrası Yozgat'ta ulaşım kayıkla sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağışlar sonrası Yozgat'ta ulaşım kayıkla sağlanıyor

Yağışlar sonrası Yozgat\'ta ulaşım kayıkla sağlanıyor
23.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili yağışlar yolları kapadı, ulaşım kayıkla sağlanmaya başladı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan yağışların ardından bazı yollar sular altında kalınca, ulaşımda alternatif yollar denenmeye başlandı.

Çekerek ilçesindeki Lavanta Adası ve ilçeye bağlı Cemaloğlu köyüne ulaşım sağlanan yol, son günlerde etkili olan yağışların ardından sular altında kaldı. Hamzalı köyü tarafında bulunan alternatif yol da iyileştirme çalışmaları dolayısıyla çamurlu olduğundan kullanım için elverişsiz hale geldi.

KÖYE ZİYARETE GELENLER HAYRETLER İÇİNDE KALIYOR

Köyde ulaşım kayıkla sağlanmaya başladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte köye aile ziyaretine gelenler manzara karşısında hayrete düştü.

"BAYRAMDA BABAMI ZİYARETE GELDİM AMA YOL KAPANMIŞ"

İstanbul'dan köyüne gelen Ahmet Şahan da ulaşım sıkıntısı yaşayanlardan biri oldu. Ailesiyle bayram tatilini geçirmek için Cemaloğlu köyüne gelen Şahan, köyüne kayıkla ulaştı. Şahan "Cemaloğlu köyünde oturuyoruz. İstanbul'dan bayramda babamı ziyarete geldim ama yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer taraf da çamur. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kayıkla geçmeye çalışacağız. Devlet büyüklerimizden alternatif yollar yapmasını bekliyoruz" diyerek yaşadığı durumu ifade etti.

Köy sakinleri etkili olan yağışların ardından bu duruma çözüm bulunmasını istiyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yozgat, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yağışlar sonrası Yozgat'ta ulaşım kayıkla sağlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:51:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Yağışlar sonrası Yozgat'ta ulaşım kayıkla sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.