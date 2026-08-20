Ayvalık\'ta Yalancı Boğaz\'da can güvenliği alarmı

Turizm alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli çekim merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta, Cunda Adası (Alibey) ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da can güvenliği yeniden gündeme geldi. Binlerce kişinin akın ettiği bölgede gönüllü cankurtaranlık yapan Mustafa Doğan, geçen yıl 43, bu yıl ise 13 kişinin akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşarken kurtardığını söyledi.

Ayvalık'ta, Cunda Adası (Alibey) ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da sığ olan bu doğal geçit sayesinde tatilciler, denizin içinden yürüyerek Maden Adası'na ulaşabiliyor. Ancak bölgenin bu ilginç özelliği, beraberinde ciddi bir can güvenliği riskini de getiriyor. Su seviyesi bazı noktalarda insan boyunu aşabilirken, rüzgar ve deniz şartlarına bağlı olarak seviyenin değişmesi bölgedeki tehlikeyi daha da artırıyor. Özellikle poyrazın etkili olduğu zamanlarda yükselen deniz seviyesi ve oluşan güçlü akıntı, yarımada ile Maden Adası arasında yürüyerek geçmeye çalışanlar için büyük risk oluşturuyor.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte oluşan güçlü akıntı özellikle iyi yüzme bilmeyenleri ve çocukları sürükleyebilirken, geçtiğimiz yıl kalp hastası bir turist, boğulma tehlikesi geçiren küçük bir kızı kurtarmak isterken kendisi boğulmuştu. Yalancı Boğaz'da sürekli görev yapan bir cankurtaranın, cankurtaran kulesinin veya ilk yardım noktasının bulunmaması, bir tehlike anında müdahale konusunda endişeye neden oluyor.

Her yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık'ın son yıllardaki en popüler noktalarından biri haline gelen Yalancı Boğaz'da, ziyaretçilerin karşılaşabilecekleri riskler konusunda yeterli uyarı ve yönlendirme bulunmaması da önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen her yaz binlerce kişinin akın ettiği bölgede, küçük bir plaj alanında mini karavan mutfağıyla ziyaretçilere çay, kahve ve Ayvalık tostu satışı yaparak hizmet vermeye çalışan Mustafa Doğan, aynı zamanda bölgenin adeta gönüllü cankurtaranlığını üstlenmiş durumda.

Cunda Adası'nda yaşayan Doğan, binlerce tatilcinin yürüyerek Maden Adası'na geçtiği ve her gün çok sayıda gezi teknesinin yolcularını getirdiği Yalancı Boğaz'da, geçen yıl 43, bu yıl ise 13 kişiyi güçlü akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşarken kurtardığını belirtiyor.

Baba yadigarı dürbünle turistleri izliyor

Mustafa Doğan'ın bölgedeki mücadelesinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise baba yadigarı balıkçı dürbünü. Doğan, dürbünüyle Pateriça mevkiinden Maden Adası'na yürüyerek geçmeye çalışan tatilcileri sürekli gözlemliyor. Tehlikeli bir durum fark ettiğinde ise işini bırakıp yardıma koşuyor.

Bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle asfalt yol yapılmasının mümkün olmayabileceğini belirten Mustafa Doğan, mevcut yolun doğaya zarar vermeden birkaç iş makinesiyle düzenlenerek daha güvenli ve ulaşılabilir hale getirilebileceğini söyledi. Yolun bir bölümünü kendi imkanlarıyla düzeltmeye çalıştığını anlatan Doğan, asıl önceliğin ise can güvenliği olması gerektiğine dikkat çekti. Yalancı Boğaz'a mutlaka cankurtaran görevlendirilmesi ve bir cankurtaran kulesi kurulması gerektiğini vurgulayan Doğan, her yıl ziyaretçi sayısının arttığı bölgenin yetkili kurumlar tarafından ele alınarak güvenlik, ulaşım, temel ihtiyaçlar ve ziyaretçi bilgilendirmesi açısından rehabilite edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.