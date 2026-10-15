Yalova Armutlu\'da yağış bitsin diye vatandaşlar köprüde kurban kesti

Yalova Armutlu'da yağış bitsin diye vatandaşlar köprüde kurban kestiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Armutlu'da bir grup vatandaş yağışın dinmesi için dere üzerindeki köprüde kurban kesti. İlçede sağanak sokak ve caddelerde su baskınlarına yol açarken, köprüdeki kesim dikkat çekti.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti. Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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