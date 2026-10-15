Yalova Armutlu\'da yağış bitsin diye vatandaşlar köprüde kurban kesti

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti. Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.