Yangın Alanları İmara Açılmasın - Son Dakika
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Yangın Alanları İmara Açılmasın

Yangın Alanları İmara Açılmasın
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TMMOB Mimarlar Odası, orman yangınlarından sonra yanan alanların imara açılmaması çağrısında bulundu.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, orman yangınlarının ardından yaptığı açıklamada, yanan alanların imara açılmaması çağrısında bulundu. Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, insan kaynaklı ihmallerin yangınların büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, "Yanan her ağacın da, bu ihmallerin de hesabı sorulmalıdır" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, yangından etkilenen bölgelerde yaptığı saha incelemelerinde elde ettiği gözlemleri kamuoyuyla paylaşarak, yangınların yalnızca iklim şartlarıyla açıklanamayacağını, insan kaynaklı ihmallerin de felaketin büyümesinde önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

Yangın alanlarında yapılan incelemelerde henüz soğumamış küller arasında çok sayıda cam şişe, kırılmış cam parçaları, metal kutular ve çeşitli atıklarla karşılaştıklarını belirten Şahin, bu tür atıkların özellikle yüksek sıcaklıklarda yangın riskini artırdığına işaret etti.

Şahin, "Bugün kendimize şu soruyu sormak zorundayız; ormanlarımızı gerçekten sadece yangınlar mı yok ediyor, yoksa ihmallerimiz de bu felaketin en büyük nedenlerinden biri mi?" ifadelerini kullandı. Açıklamada, orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, ülkenin doğal varlığını, temiz hava kaynaklarını, ekosistem dengesini, tarımı, hayvancılığı, turizmi ve ormancılığı da derinden etkilediği vurgulandı.

Balıkesir'de Susurluk, Gömeç, Ayvalık, Edremit, Savaştepe, Marmara Adası ve çevre ilçeler başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen yangınların telafisi güç çevresel kayıplara yol açtığı belirtilen açıklamada, yangın sonrasında oluşabilecek yapılaşma baskılarına karşı da önemli uyarılar yapıldı. Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, özellikle kent çeperlerinde yanan orman alanlarının "imar rezervi" olarak görülmesine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, bu alanların hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması gerektiğini vurguladı. Şube açıklamasında, Anayasa'nın 169. maddesine dikkat çekilerek, yanan orman alanlarının yerinde yeniden orman yetiştirilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca şu taleplere yer verildi:

Yanan alanlarda, bölgenin doğal ekolojik yapısına uygun bilimsel ağaçlandırma çalışmalarının gecikmeden başlatılması, yangın sonrası oluşabilecek her türlü imar baskısı ve yangınların çıkış nedenlerinin şeffaf şekilde araştırılması, ihmal veya kusuru bulunan kişi ve kurumların hukuk önünde hesap vermesi ve yangınla mücadele kadar, yangını önlemeye yönelik eğitim, denetim ve koruma politikalarının güçlendirilmesidir.

Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, Mimarlar Odası olarak yangınların ardından yürütülecek yeniden ağaçlandırma ve ekolojik iyileştirme çalışmalarına teknik ve bilimsel destek vermeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımız sahipsiz değildir. Yanan alanlar hiçbir zaman rantın konusu olamaz. Doğamızı ihmale de, ranta da teslim etmeyeceğiz. Yanan her ağacın, kaybettiğimiz her karış toprağın ve bu felakete sebep olan her ihmalin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü ormanlar, yalnızca bugünün değil; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin ortak mirasıdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yangın Alanları İmara Açılmasın - Son Dakika

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