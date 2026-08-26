Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatil için Antalya'da bulunan ve eşiyle Yekaterinburg'a dönen Rus yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Uçak Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada Rus yolcu hayatını kaybetti.

Antalya’daki tatillerinin ardından Rusya’nın Yekaterinburg kentine dönmek üzere havalanan uçakta trajik bir olay yaşandı. Uçuş sırasında aniden rahatsızlanan Rus yolcu, uçağın Kazakistan’a acil iniş yaptığı sırada hayatını kaybetti.

YOLCU BİRDEN FENALAŞTI

Tatillerini Antalya'da tamamlayan Rus çift, Yekaterinburg'a giden tarifeli uçakla seyahat ettikleri sırada erkek yolcu henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı. Kabin görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcunun durumunun kritikleşmesi üzerine uçuş ekibi acil durum ilan etti.

UÇAK KAZAKİSTANA İNİŞ YAPTI

Kaptan pilot, rotayı en yakın noktaya çevirerek Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Ancak uçak Atırau'ya iniş yaptığı sırada, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Rus yolcunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

Kazakistan, Acil Durum, Antalya, Güncel, Ulaşım, Tatil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
İBB Davası’nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı
Ölümüne yolculuk kamerada Ölümüne yolculuk kamerada
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 14:52:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement