Yangınlar Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık ve Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında" ifadelerine yer verildi.