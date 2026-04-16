Yapraklı Barajı\'nda Su Seviyesi Yükseldi

16.04.2026 13:01
Kemerkaya köyündeki Yapraklı Barajı'nda su seviyesinin artmasıyla kapaklar açılarak tahliye başladı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl doluluk oranı ciddi oranda düşen ve kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki Yapraklı Barajı'nda su seviyesinin artmasıyla baraj kapakları açılırken, göletten akan sular Eber Gölü'ne bir can suyu daha olacak.

Yapraklı Barajı'nda, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar sonrası su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kontrollü tahliye işlemlerine başlandı. Bölgede etkisini gösteren yağışların ardından barajdaki doluluk oranının kritik seviyeye yaklaşması üzerine, muhtemel bir taşkın riskini önlemek amacıyla baraj kapakları açıldı. Yetkililer, suyun tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kapakların açılmasıyla birlikte suyun tahliye edildiği dere yatağı güzergahında bulunan yerleşim yerleri ve tarım arazileri için vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı. Özellikle hayvan otlatan çobanların ve dere kenarında arazisi bulunan çiftçilerin, su seviyesindeki ani artışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Yağışların barajı tam kapasiteye ulaştırması, bölgedeki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yaz aylarında tarımsal sulama için hayati önem taşıyan Yapraklı Barajı'ndaki bu doluluk oranının, önümüzdeki sulama sezonunda bereketli bir yılın habercisi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, barajdan tahliye edilen suyun aynı zamanda Eber Gölüne akması da bir başka sevindirici gelişme oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
