Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kuş tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şahin olduğu değerlendirilen kuş, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulundu. Kuşu aracına alan vatandaş, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı kuş, tedavi altına alındı.