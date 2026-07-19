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Yardımsever Kadın Leyleği Kurtardı

Yardımsever Kadın Leyleği Kurtardı
19.07.2026 12:36
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Aysel Solak, yaralı leyleği bulup bakım yaptıktan sonra doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Aysel Solak, yolda bitkin halde bulduğu yaralı leyleği ilk müdahaleyi yaparak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Yenikarpuzlu beldesinde yolda hareketsiz halde yatan bir leyleği gören Aysel Solak, kuşun yuvadan düştüğünü ya da annesi tarafından yuvadan atılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Leyleği kucağına alarak evine götüren Solak, ona su ve solucan vererek ilk bakımını yaptı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Aysel Solak, "Bitkin halde yerde yatıyordu. Muhtemelen yuvadan düştü ya da annesi atmış olabilir. O halde yüreğim el vermedi. Kucağıma alıp eve getirdim. Su verdim, solucan verdim. Sonra Milli Parkları arayıp ihbarda bulundum" dedi.

İhbarın ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye geldiğini belirten Solak, "Onu öyle bırakmaya gönlüm el vermedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kısa sürede gelip leyleği aldılar. Duyarlı davranışlarından dolayı yetkililere teşekkür ederim. Umarım kısa sürede iyileşir" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yardımsever Kadın Leyleği Kurtardı - Son Dakika

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