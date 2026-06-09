Yatağan'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yatağan\'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
09.06.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yarım saat süren sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, pazar esnafı da tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Sağanak yağış özellikle ilçe merkezinde etkisini gösterdi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından hayat normale dönerken, vatandaşlar benzer durumlara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Yarım saat süren sağanak, özellikle açık alanda çalışan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Yatağan, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yatağan'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:57:16. #7.12#
SON DAKİKA: Yatağan'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.