Yavru Karaca Doğaya Döndü - Son Dakika
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Yavru Karaca Doğaya Döndü

Yavru Karaca Doğaya Döndü
06.06.2026 17:49
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Artvin'de çay işçileri, buldukları yavru karacayı bakımdan sonra doğal yaşamına kavuşturdu.

Artvin'de çay hasadı yapan işçiler tarafından bulunan yavru karaca, kısa süreli bakımın ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Pınarlı Köyü'nde çay hasadı yapan işçiler, bahçede yalnız halde bulunan yavru karacayı fark etti. Bir süre çevrede inceleme yapan işçiler, yavru karacanın annesini göremeyince aç kalmış olabileceğini düşünerek bakımını üstlendi. Sütle beslenen yavru karacanın karnı doyuruldu. Daha sonra annesinin yakınlarda olabileceği ihtimalini değerlendiren işçiler, yavru karacayı bulunduğu bölgedeki doğal yaşam alanına bıraktı. İşçilerin bu kararı kısa sürede sonuç verdi. Bir süre sonra bölgeye gelen anne karacayı gören işçiler, yavrunun annesiyle yeniden buluşmasına tanıklık etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ekonomi, Artvin, Yaşam, Çevre, Hopa, Doğa, Çay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavru Karaca Doğaya Döndü - Son Dakika

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