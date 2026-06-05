İran'dan Trump'a Varlık Çağrısı - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Varlık Çağrısı

05.06.2026 20:40
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İran, ABD'nin dondurulmuş 24 milyar doları serbest bırakmasını isteyerek ateşkes görüşmelerini kritik hale getirdi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" ifadelerini kullanarak, Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakması gerektiğini belirtti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı olduğunu söyleyen Rızai, "Görüşmeler çıkmazda ve Trump bu çıkmazı kırmalı" dedi.

ABD ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın Trump yönetiminin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğu vurgulayan Hamaney'in askeri danışmanı, "Bu bizim paramız, Amerika'nın değil. Eğer Trump, İran'la bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar, İran'ın Trump'a duyacağı güven için bir testtir; bu testten Amerika'nın geçmesi gerekir ve böylece yol açılır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Trump'a Varlık Çağrısı - Son Dakika

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