Sıfır Atık Forumu\'nun ikinci günü tamamlandı: Şehirler, gençlik ve gıda güvenliği masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen küresel sıfır atık hareketinin en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Sıfır Atık Forumu, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

Kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forum kapsamında gün boyunca şehirlerin dönüşümdeki rolünden gençliğin iklim eylemindeki yerine, gıda kayıplarından döngüsel ekonomiye kadar birçok başlık ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da gün boyunca çeşitli oturumlara katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

COP31 ANTALYA YOLUNDA ŞEHİRLERİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ MASAYA YATIRILDI

Forumun ikinci gününde gerçekleştirilen Şehirler Günü Paneli’nin açılışı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından yapıldı. COP31 Antalya sürecine hazırlık niteliği taşıyan oturumda, şehirlerin iklim eylemini ve sürdürülebilir dönüşümü yönlendirmedeki kritik rolü değerlendirildi. Panelde, kentlerin kaynakları tasarlama, tüketme, inşa etme ve yönetme biçimlerinin sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisine dikkat çekilirken; iklim eylemi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanlarında uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

GENÇLER DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN AYNI MADADA

Forum kapsamında düzenlenen Gençlik Oturumu, gençlerin iklim, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki rolünü merkeze alan önemli değerlendirmelere sahne oldu. Oturumda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Gençlik Elçisi Sally Higgins, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir konuşmacı olarak yer aldı.

Forumun ulaştığı uluslararası etkiye dikkat çeken Ağırbaş, 183 ülkeden katılımcının yer aldığını ve etkinliğe 5 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini belirterek, “Bizim, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde tek bir hayalimiz var. Daha yaşanabilir, daha müreffeh ve daha adil bir dünya istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Dünyadaki eşitsizliklere ve gıdaya erişim sorunlarına değinen Ağırbaş, forumun dezavantajlı grupların sesini küresel ölçekte duyurabilmeleri için önemli bir platform sunduğunu vurguladı. Ağırbaş, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, “Dünyanın tek bir kurtuluşu var. Ortak fikir, ortak faydayla dünyadaki halklar olarak beraber omuz omuza çalışırsak adil bir dünyayı inşa etmemiz mümkün.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlerin çevre ve sosyal projelere aktif katılımını destekleyen çalışmalara değinerek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin önemine dikkat çekti. Bakan Bak, sıfır atık hareketinin kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmesinde, “Sıfır Atık Vakfı’nın kurulması, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde böyle bir sürecin başlatılması çok kıymetli ve çok önemli.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL İKLİM EYLEMİ İÇİN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ardından Küresel İklim Eylemi Marakeş Ortaklığı Paneli’nde konuşan Samed Ağırbaş, forumda ortaya çıkan fikirlerin ve iş birliklerinin somut etkiye dönüşmesinin önemine işaret etti. İklim değişikliği ve sıfır atık konularının siyasetçilerden akademiye, özel sektörden sivil topluma kadar tüm paydaşların ortak gündemi olması gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, bu alanlarda geliştirilecek yakın iş birliklerinin gerçek ve kalıcı sonuçlar üreteceğini ifade etti. İstanbul Platformu’nun uluslararası iklim yönetişiminde önemli bir mekanizma olabileceğini belirten Ağırbaş, önceki Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmanın önemine dikkat çekti. Çocuklar, gençler ve kadınların iklim politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Ağırbaş, Birleşmiş Milletler, UNICEF ve farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak dünyamız ve geleceğimiz için görüş, fikir ve projeleri olan herkesle birlikte çalışmaya her zaman hazırız. Derin ve somut iş birlikleri geliştirmeye ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

GIDA KAYBININ FATURASI 1 TRİLYON DOLAR

Forumun ikinci gününde gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanları Oturumu, “Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması – Gıda Tedarik Zincirinde Verimliliğin Artırılması” temasıyla düzenlendi. Oturuma Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlık etti.

Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin sofralara ulaşmadan kaybedildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, gıda kaybı ve israfının küresel ekonomiye yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık zarar verdiğini belirtti.

Sıfır atık anlayışının yalnızca çevresel bir yaklaşım değil, aynı zamanda yaşamı ve insanlığı koruma iradesinin bir yansıması olduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye’nin tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde kayıpları azaltan ve döngüsel ekonomiyi destekleyen bir sistem inşa etmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’e işaret ederek, Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilen yüksek düzeyli toplantıların, döngüsel ekonomi ve sıfır atık kültürünü toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırma kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı.

ONARIM HAKKI VE DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN GÜÇLÜ MESAJLAR

Forum kapsamında gerçekleştirilen “Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı” panelinde ise yeniden kullanım ve onarım kültürünün yaygınlaştırılması, atık oluşumunun azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Panelin ana konuşmacısı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sürdürülebilir ve verimli sistemlerin ancak dayanıklılık, stratejik kaynak kullanımı ve güçlü kurumsal iş birlikleriyle mümkün olabileceğini ifade etti. Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte taşıdığı öneme dikkat çeken Güler, “Sıfır atık yaklaşımı, kaynak verimliliğini esas alan, çevreyi koruyan, ekonomik fayda üreten ve iklim değişikliğiyle mücadeleye somut katkılar sağlayan güçlü bir dönüşüm modelidir.” dedi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2018 yılından bu yana sıfır atık uygulamalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Güler, çevresel sorumluluğun kurumsal dönüşümün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

ŞEHİRLER SIFIR ATIK DÖNÜŞÜMÜNÜN LOKOMOTİFİ

“Şehir Eylem Kılavuzu: Sıfır Atık Hedefine Gerçekten Katkı Sağlayan Belediye Araçları” panelinde ise şehirlerin sıfır atık dönüşümündeki belirleyici rolü değerlendirildi.

Politika tasarımından altyapı planlamasına, düzenleyici araçlardan uygulama mekanizmalarına kadar pek çok başlığın ele alındığı panelde, yerel yönetimlerin kentsel ölçekte atık azaltımına sağlayabileceği katkılar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış konuşmasında belediyelerin sıfır atık taahhütlerini somut ve uygulanabilir şehir sistemlerine dönüştürmedeki stratejik önemine dikkat çekti. Koordineli politika üretimi, etkin uygulama ve ölçülebilir sonuçların sıfır atık dönüşümünün başarısında temel unsur olduğunu vurgulayan Gül, şehirlerin sürdürülebilir gelecek hedeflerinde öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen forum, ikinci gününde de uluslararası iş birliklerini güçlendiren, çözüm odaklı yaklaşımları teşvik eden ve COP31 Antalya sürecine katkı sağlayan önemli bir platform olmayı sürdürdü.