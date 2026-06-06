Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Abdurrahim Albayrak\'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
06.06.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu. Geçmiş dönemde Hakan ile anlaştıklarını ifade eden Albayrak, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var'' dedi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile geçmişte yaşanan transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı renklere bağlamaya çok yaklaştıklarını ancak son anda başaramadıklarını itiraf etti.

''HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK''

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray sevgisini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Albayrak, "Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir Galatasaraylıdır. Kendisiyle transferi için her konuda anlaşmaya varmıştık. Hatta o dönem babasıyla da bir araya gelmiş, el sıkışmıştık. Her şey olumlu ilerliyordu." dedi. 

Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

''SEÇİMİ KAZANSAK G.SARAY'A GELİYORDU''

Transferin neden iptal olduğuna da açıklık getiren tecrübeli yönetici, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. 

''BİTMEZ TÜKENMEZ ENERJİSİ VAR''

Barış Alper Yılmaz ile ilgili de yorum yapan Abdurrahim Albayrak, "Barış Alper Yılmaz tam bir Rizeli. Babası da bana gelir. Bitmez tükenmez bir enerjisi var. Geçenlerde aradım, 'Oğlum bu nedir ya? Rize'nin çayından mı?' dedim. 'Annem beni Anzer balıyla besliyordu' diyor.'' sözlerini sarf etti.

Abdurrahim Albayrak, Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
18:00
Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:02:27. #7.13#
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.