Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
06.06.2026 18:41
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"Taşacak Bu Deniz" dizisinin sevilen oyuncusu Aytek Şayan, memleketi Düzce'de katıldığı düğünde sergilediği Kafkas dansıyla büyük beğeni topladı. Çerkez kökenli oyuncunun sergilediği performans ve gördüğü yoğun ilgi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

Ekranların sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Şerif Furtuna karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytek Şayan, memleketi Düzce’de katıldığı bir düğün töreninde sergilediği performansla ilgi odağı oldu. Kendisi de Çerkez kökenli olan Şayan’ın düğünde oynanan Kafkas danslarına eşlik ettiği anlar gecenin en çok konuşulan olayı haline geldi.

KAFKAS DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Düğün davetlileriyle birlikte Kafkas figürlerini başarıyla sergileyen Aytek Şayan’ın o eğlenceli anları çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. 

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Yoğun ilgiye rağmen mütevazılığını koruyan ünlü oyuncu, düğün boyunca vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

MUHTARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: ADAM GİBİ ADAM 

Düğün sonrasında Kiremitocağı Mahallesi Muhtarı Hüseyin İlhan, ailesiyle birlikte ünlü oyuncuyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti. Muhtar İlhan, dizideki sert karakterine atıfta bulunarak Şayan hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bakmayın öyle psikopat olduğuna 10 numara adam gibi adam. Mütevazi ve güler yüzlü. Yüreğine sağlık kardeşim, ilgi alakan için teşekkür ederim.”

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Son Dakika Ünlüler Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu - Son Dakika

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