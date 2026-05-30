Yavru Tilki Boyundan Büyük Yılan Avladı

Sivas'ta boyundan büyük yılan avlayan yavru tilkinin beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta yaşayan Davut Altunkara, aracı ile seyir halindeyken bir tilki gördü. Geri dönüp tilkiyi görüntülemek isteyen Altunkara, tilkinin ağzındaki yılanı fark etti. Yavru tilkinin boyundan büyük yılanı avladığını gören Altunkara, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sosyal medyada ilgi gören görüntüleri kaydeden Davut Altunkara, "Geçtiğimiz günlerde aracımla seyir halindeyken önümden hızlıca bir tilki geçti. Geri dönüp baktığımda tilki yavrusuyla karşılaştım. İşin enteresan tarafı tilki yavrusunun ağzında gerçekten büyük bir yılan vardı. İştahlıca yiyordu. Hayret verici bir görüntüydü ben de kaydettim" dedi. - SİVAS