Yaylada Tilkiyle Sohbet

Ardahan'da yaylada kaydedilen ilginç görüntüler, izleyenlerin ilgisini çekti.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü yaylasında dinlenmek için sofra kuran Sedriye Hançer'in yanında sandalyede oturan tilki, korkmadan sofranın yanına oturdu. Tilkiyle diyalog kuran Sadriye nine, sevimli misafirine ekmek uzatarak ikramda bulundu. Bir süre ekmeği koklayan tilki ise ikram edilen ekmeği yemedi. Sadriye ninenin tilkiyle sohbet ettiği anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, tilkinin rahat tavırları ve Sadriye ninenin samimi yaklaşımı izleyenlerin beğenisini topladı. Uzmanlar ise yabani hayvanların doğal beslenme düzenlerinin bozulmaması için bu tür hayvanların beslenmemesi ve güvenli mesafenin korunması gerektiğini vurguluyor.

Yaylada yaşanan bu sıra dışı karşılaşma, hem doğanın güzelliklerini hem de insan ile yaban hayatı arasındaki ilginç anları gözler önüne serdi. - ARDAHAN