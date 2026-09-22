Yedigöller'de ağaç dibinde koşturan 4 sincap İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Yedigöller'de ağaç dibinde koşturan 4 sincap İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıdı

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Yedigöller\'de ağaç dibinde koşturan 4 sincap İbrahim Karadere\'nin kamerasına yansıdı
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Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda 4 sincap, ağaç dibinde bir süre birbirlerinin peşinden koşturdu. Doğasever İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıyan hareketli anlar, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan parkın doğal güzellikleri arasında renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda 4 sincabın ağaç dibinde koşturması renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli sincaplar, doğasever İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıdı.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve bünyesinde Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'ü barındıran Yedigöller Milli Parkı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken milli parkta yaşayan sincaplar da ziyaretçilere renkli görüntüler sunuyor. Ormanlık alanda bir ağacın dibinde hareket eden 4 sincap, bir süre birbirlerinin peşinden koşturdu. Sincapların ağaç dibindeki ve yerdeki hareketleri, doğasever İbrahim Karadere tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde sincapların birbirleriyle koşturması ve hareketli anları yer aldı. Ortaya, Yedigöller'in doğal güzellikleri arasında sevimli ve renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yedigöller'de ağaç dibinde koşturan 4 sincap İbrahim Karadere'nin kamerasına yansıdı - Son Dakika
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