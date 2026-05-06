Yenice\'de Aç Kalan Çakal Görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde aç kalan bir çakal, yerleşim yerine yakın bir bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. Alagözler ile Kadıoğlu Mahallesi arasındaki Kapan Boğazı mevkisinde görülen çakalın, yiyecek aradığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına indiği belirtilirken, geçtiğimiz günlerde aç kalan kurtların bir manda yavrusunu telef ettiği öğrenildi. - KARABÜK