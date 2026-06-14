Yerköy'de Dolu ve Sel Felaketi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk ve Arifeoğlu köyünde etkili olan dolu yağışı ve sel, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Hasadına yaklaşık 15 gün kalan arpa tarlaları dolunun etkisiyle zarar görürken, köyde bazı noktalarda da maddi hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve beraberindeki sel suları Buruncuk ve Arifeoğlu köyünde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ekili tarım arazilerinde bahçe ve meyve ağaçlarında ciddi zarar oluşurken, çiftçilerin büyük emek verdiği arpa tarlaları dolu altında kaldı. Yağış nedeniyle köy içerisindeki bazı alanlarda da hasar meydana geldi.

"Arazilerimizin yarısında yüzde yüz zarar var"

Buruncuk Köyü Muhtarı Ziya Şirin, yaşanan afetin köy halkını derinden etkilediğini belirterek, "Dün saat 6 civarlarında bir felaket yaşadık. Allah, bunun beterinden saklasın. Arazilerimizin yüzde ellisinde yüzde yüz zarar var, kalan kısmında da çeşitli oranlarda zarar oluştu. Bu sene yağışlar nedeniyle mahsullerimiz çok güzeldi. Köylünün eline bu yıl iyi bir ürün geçecekti ancak nasip olmadı. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok" dedi.

"İçme suyu depomuza sel suları doldu"

Sel sularının yalnızca tarım arazilerine değil, köy altyapısına da zarar verdiğini ifade eden muhtar, "Özellikle köyümüzün içme suyunun sağlandığı su depomuzun bulunduğu bölgeye yukarıdan gelen sel suları doldu. Şu anda kuyunun içerisindeki suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde birkaç noktada daha hasar var. Ben hayatımda ilk defa böyle bir afet gördüm" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan dolu ve sel afetinin ardından Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve tarımsal zarar ihbarlarının ardından koordineli bir çalışma başlatıldığı belirtildi. Uzman ekiplerin, tarım arazilerindeki zarar oranlarını belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. - YOZGAT